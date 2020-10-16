В эти выходные в Саратовской области завершается период бабьего лета. Об этом сообщила заместитель руководителя областного Гидрометцентра Светлана Цветайло.

В субботу ночью влияние атмосферного фронта затронет северо-западные районы региона, 18 числа он пройдет над южной половиной области и в Левобережье.

Во второй половине воскресенья ожидается непродолжительный дождь, ветер сменит направление с юго-западного на западное, его скорость составит 5-10 метра в секунду, днем 18 числа до 15-17 метра в секунду.

Местами по южной части области ночью температура опустится до +4…+9 градусов тепла, в возвышенных частях до +11, в пониженных формах до 0-2.

Среднесуточная температура на 2-5 градусов превышает норму, завтрашним днем максимальная температура в южных районах — +18…+20 градусов, это обусловлено облачностью. В воскресенье ожидается прояснение, столбик термометра поднимется до +17…+22 градусов.