В Саратовской области в последние выходные марта ожидаются дожди. Такой прогноз жителям области сообщили в региональном Гидрометцентре.

Начальник отдела прогнозирования регионального ЦГМС Светлана Цветайло прокомментировала погоду на выходные в области.

Так, 26 и 27 марта на территории региона будет пасмурно. В оба дня ожидается небольшой дождь, юго-западный ветер подует со скоростью пять метров в секунду, а температура воздуха прогреется до отметки от -2 до +2 градусов.

Также в последние дни месяца ожидается более активное развитие весенних процессов, положительная температура воздуха как в дневные, так и ночные часы, что будет способствовать интенсивному разрушению снежного покрова, сообщают синоптики.

Начало следующей недели тоже не порадует солнечностью. Синоптики обещают переменную облачность и небольшой снег с дождем в регионе 28 и 29 марта. Также в эти дни ветер усилится до 12 метров в секунду.

Однако потепление все же придет, и температура воздуха в начале недели прогреется до +7 градусов.