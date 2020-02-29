Сегодня, 29 февраля, в Саратовской области будет ветрено, обещают специалисты Приволжского УГМС.

Утро начнется с температуры в два градуса тепла, после чего столбик термометра будет расти, достигнув к обеду отметки в семь градусов выше ноля. Ветер обещается западный с порывами до 15-19 метров в секунду. День прогнозируется пасмурным. На небе — облачно с прояснениями.

К ночи похолодает до одного градуса мороза. Направление ветра изменится на северо-западное, а сила его стихнет до двух метров в секунду.

В Саратове днем будет довольно тепло — до четырех градусов выше ноля. Утром возможен небольшой дождь. День обещает быть маловетреным.