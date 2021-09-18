Сегодня, 18 сентября, на УИК 578 в Маянге Балаковского района представители КПРФ занимались незаконной съемкой и мешали гражданам голосовать.

Наблюдатель от этой партии Вячеслав Борисов прибыл на место и пока не было СМИ, заслонял веб-камеру и занимался агитацией. Сотрудник УИКа вызвали полицию, а коммунисту на помощь прибыл Антон Бурачев.

После их наглости — продолжения съемки и выкладывания роликов без соответствующей аккредитации и разрешения представитель ЛДПР подал жалобу.

Начата проверка, сотрудников и свидетелей опрашивают отдельно, что позволяет не мешать гражданам голосовать.

По мнению экспертов, многие оппозиционеры изначально были настроены сорвать голосование провокациями, беря пример с Николая Бондаренко. Отметим, что это никак не помешало голосованию, а через десять дней провокаторов скорее всего ожидают штрафы.