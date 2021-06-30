В Саратовской области устраняют последствия вчерашнего урагана. Об этом сообщают сайты администраций районов, подвергшихся разгулу стихии.

Напомним, вчера, 29 июня, несколько районов Саратовской области пострадали от ливня и шквалистого ветра. В Аткарском районе шторм разрушил кровли здания администрации магазина и пожарного депо. Частично повреждено около 40 жилых домов. Поваленными оказались стойки газовых труб, оборваны провода.

В селе Борисоглебка ураган оборвал провода ЛЭП и повредил насос закачки воды. Село Мунино также осталось без света.

Пострадало и Балаково. Улицы которого оказались под водой из-за сильного ливня. Как сообщает администрация района коммунальщики сейчас проводят откачку воды с затопленных дорог.

Депутат госдумы Николай Панков сегодня утром рассказал в своем телеграм-канале о разрушениях в Ершовском районе.

— Стихия разрушила имущество людей. От порывов сильного ветра пострадали кровли десятков домов в селе Черная Падина и в самом Ершове.

На этой неделе обязательно доеду до места. Встретимся с жителями. Чтобы обсудить варианты скорейшего устранения разрушений. Нельзя оставлять людей в беде, — написал он.