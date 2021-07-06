2 июля в районе СНТ «Пески» дежурной сменой ООО «СредВолгаБункерСервис» было обнаружено нефтяное пятно на Волге возле причала. Об этом сообщает пресс-служба администрации Балаковского района Саратовской области.

Сразу после обнаружения было выставлено заграждение для ограничения распространения нефтяного пятна. Общая площадь разлива составила 20 тысяч квадратных метров.

Как стало известно позже, в районе топливной заправки речного транспорта произошло затопление катера проекта «Ярославец». Из катера в Волгу утекло 20-25 литров горюче-смазочных материалов. Причины утечки устанавливаются.

Сотрудниками заправочного пункта были выставлены заградительные боны и засыпан сорбент. Судно подняли и пришвартовали к берегу. Сегодня последствия утечки полностью ликвидировали.