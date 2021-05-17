Масштабное отключение воды в Кировском районе Саратова запланировано на среду, 19 мая, сообщает пресс-служба ООО «КВС».
Водоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам: 2-й Украинский проезд, 3,5,7,10; проспект 50 лет Октября, 1,4/10,5,9,11,12/16,13,19; улицу Алексеевская, 3,3А,5,7/15,22/26; Аптечная, 20,26,30,33/47,49/53; Волгоградская, 2,4,6,8,10,12,14,18; Генерала Захарова, 22, 28, 40, 55, 56, 58, 60, 62, 64, 69, 71; Гранатная, 1,4,5; Гранатный проезд, 2; Дачная, 30,30А,43; Замковый проезд,18; Молочная, 5/13; Наумовская, 11,17,21/29,31/37,39,39А,41; Рябиновская, 4,6,21,21А; Техническая, 35/45,47/61,65; Тракторная, 33а,43,45,52; Украинская, 6,8,10,10А; Чкалова, 54 и частные домовладения и малые предприятия в микрорайонах Стрелка и 1-ая Дачная.
Водоснабжение планируется возобновить в 23:00.