В четверг, 27 августа, для профилактических работ без водоснабжения останется часть Ленинского района Саратова, сообщает пресс-служба ООО «КВС».

Воды не будет по адресам — Благодарова, 1; Буровая,1, 10, 18, 22, 24, 25, 26, 36, 38, 40; Елшанская, 3, 5, 7, 10. 17, 37; 1-я Лагерная, 1, 3, 4, 6, 10, 12; Майская, 1, 1А, 2А, 2Г, 3, 3А, 3Б, 4, 4А, 4Б, 4В, 5, 6, 6А, 6Б, 6Д, 7, 8, 8А, 8Б, 8/1, 9, 10, 10А, 10В, 11, 11А, 11Б, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 20А, 20Б, 22; Мало-Елшанская, 1/10, 5, 7, 8, 10, 18, 18А; Мелиораторов, 3-23; Моисеева, 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Московское шоссе, 2, 39, 116, 148; Песчано-Уметский тракт, 10, 10А, 24Б, 37, 40, 42, 50; 1-я Степная, 1; 2-я Степная, 1; Строителей, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14; Таганрогская, 5, 7; Учительская, 10; УШ 382/33, 1, 2, 3, 4; частные дома в поселках Жасминный, Дачный, Нефтегорский и в дачных товариществах «Заря — 1», — СНТ «Вымпел», «Дружба-65», «Заря-66», «Молния», «Пуловец», «Строитель ДСК», «Дзержинец-65», «Долина», «Мичуринец-1», «Нефтяник-2».

Водоснабжение планируется восстановить в 23:00 этого же дня.