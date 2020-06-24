Избирательная комиссия Саратовской области напоминает, что проголосовать по поправкам в Конституцию РФ любой желающий сможет уже с 25 июня, сообщает пресс-служба региональной ИК.

Голосование продлится семь дней до 1 июля включительно. Недельный период голосования позволит снизить риск появления очередей на участках, а участникам голосования предоставит удобную возможность выбрать для волеизъявления подходящий день — выходной или один из будней.

Отдать голос до основной даты голосования можно без всяких заявлений, достаточно просто прийти на участок с 25 июня.

— С 25 июня начинается общероссийское голосование по одобрению изменений в Конституцию РФ. С этого дня на территории Саратовской области откроются двери 1,809 тысячи участков для голосования. Голосование пройдёт с соблюдением всех санитарных норм, исключающих риски для здоровья граждан. Также с 25 июня по 1 июля жители области смогут проголосовать по поправкам в Конституцию на дому. На сегодняшний день уже 204,667 тысячи жителей региона, в том числе 98,368 тысячи в Саратове, подали заявление о голосовании вне помещения. Подать заявление в участковую комиссию для участия в голосовании на дому можно до 17:00 1 июля по телефону, лично или через волонтеров или родственников, — говорит председатель регионального избиркома Ирина Романова.