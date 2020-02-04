Пособия льготным категориям граждан вырастут на три процента в Саратовской области, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.

С 1 февраля 2020 года проиндексирован пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие беременной жене военнослужащего и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

Также данным проиндексированы компенсации и социальные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, а также ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Нужно добавить, что пособия устанавливаются автоматически, подавать заявления о перерасчете размера пособия не нужно.