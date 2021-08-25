Посол Федеративной республики Германия в России посетит Саратовскую область. 27-28 августа.

В программе визита господина Гезы Андреаса фон Гайра участие в торжественной церемонии открытия передвижной выставки «Мастера России». Она состоится на Театральной площади в Саратове.

Также посол Германии почтит своим визитом предприятие ООО «Хенкель Рус» в Энгельсе. Кроме ознакомительной экскурсии здесь запланировано публичное обсуждение с участием посла темы «Устойчивое развитие как рецепт экономического успеха».

В программе есть и ещё один пункт — выставка поволжских немцев «Немецкое Поволжье. Неоконченная фотолетопись», которая экспонируется в Энгельсском музее истории города.