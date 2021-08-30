27 августа в Саратовскую область посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр в Энгельсе возложил цветы к памятнику в память о 80-летии депортации российских немцев и ликвидации АССР немцев Поволжья.

Посол также посетил несколько тематических выставок в Энгельсском краеведческом музее, посвященных культуре поволжских немцев. Ему рассказали историю Автономной Республики немцев Поволжья, столицей которой был Энгельс.

Дипломата также провели по экспозиции картин заслуженного деятеля искусств, художника Автономной Советской Социалистической Республики Немцев Поволжья Якова Вебера. После этого он оставил запись в книге почетных посетителей музея.