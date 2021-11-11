В отдел полиции Ленинского района Саратова обратился 18-летний юноша. Об этом сообщает пресс-служба УМВД. Молодой человек рассказал, что на улице Одесская после совместного застолья и внезапно возникшего конфликта, знакомый нанес ему несколько ножевых ранений в область головы и правой кисти.

Возбуждено уголовное дело. Участковым уполномоченными полиции в территориальный отдел был доставлен 20-летний парень. Ранее не судимый мужчина дал признательные показания.

В отношении него избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.