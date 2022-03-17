В Саратовской области зафиксировано снижение заболеваний COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба регионального оперативного штаба.

На 17 марта зарегистрировано 953 новых случая заболевания коронавирусом.

Общее количество заболевших в области составляет 231789 человек.

Выздоровело с начала эпидемии 208116 человек, за сутки — 3138.

На стационарном лечении находятся 1284 человека, на амбулаторном — 17903.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 299, Энгельсском районе — 158, Балашовском — 142, Балаковском — 73, Аркадакском — 44, Вольском — 34, Турковском — 33.