Крещение прошло не по канону у некоторых жителей Саратова.
Горожане пожаловались на мусор, оставленный у Ротонды после традиционных крещенских купаний.
— Такую грязь оставили после купания на Ротонде, могли бы и убрать за собой, — справедливо негодуют в соцсетях пользователи.
На фото мусора, выкинутого отчаянными купальщиками, видны кроме остатков продуктов и брошенные явно впопыхах трусы… Причем, прямо у освященной церковнослужителями иордани.
«Нескрепно», «Не по-християнски», — иронизируют пользователи в комментариях.