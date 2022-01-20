Крещение прошло не по канону у некоторых жителей Саратова.

Горожане пожаловались на мусор, оставленный у Ротонды после традиционных крещенских купаний.

— Такую грязь оставили после купания на Ротонде, могли бы и убрать за собой, — справедливо негодуют в соцсетях пользователи.

На фото мусора, выкинутого отчаянными купальщиками, видны кроме остатков продуктов и брошенные явно впопыхах трусы… Причем, прямо у освященной церковнослужителями иордани.

«Нескрепно», «Не по-християнски», — иронизируют пользователи в комментариях.