Жительница Саратова, которая позавчера была госпитализирована в больницу с травмой черепа после падения на нее сосульки с крыши кафе «Пикник», обвинила чиновников в попутке прикрыть владельца бизнеса. Об этом женщина написала в Instagram-аккаунте @saratov_trash.

-11 февраля мне на голову упала 2-х метровая льдина с козырька кафе Пикник @piknik_caffee по адресу Чапаева, 106. В результате я получила повреждения позвоночника. Предполагаю, что @kirovskiy_saratov пытается прикрыть виновника — собственника кафе, поскольку в своих комментариях в прессе они данное происшествие опровергают. Я вызывала скорую и полицию самостоятельно, поскольку представители кафе мне не оказали первой помощи. Есть фото с места происшествия и свидетели, — пишет женщина.

Напомним, 11 февраля, 36-летняя жительница Саратова пострадала от падения сосульки с крыши кафе на улице Чапаева в Саратове. Позже сотрудники администрации Кировского района ответили, что осмотрели крышу кафе и не нашли на ней сосулек и следов схода льда на асфальте возле здания.