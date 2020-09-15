Стало известно, в каком состоянии находятся водитель и фельдшер «скорой помощи», в которую вчера, 14 сентября, влетела ГАЗель в Саратове. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

ДТП произошло у станции «скорой» напротив дома №36 на улице Хользунова в областном центре.

—Состояние 24-летнего фельдшера средней тяжести, ее незамедлительно госпитализировали. Водитель получил незначительные травмы, ехать в больницу он отказался. Помощь медиков получат амбулаторно. Руководство «скорой помощи» и минздрав, профсоюзные организации пытаются оказывать всю необходимую помощь сотрудникам, чтобы они как можно быстрее встали на ноги. Оказывается психологическая помощь, планируется материальная: пострадавшим и семьям. Надеемся, что вопиющий случай разрешится благодаря нашим правоохранительным органам, — уточнили в минздраве региона.

Напомним, виновник аварии скрылся с места ДТП, идут его поиски.