Сегодня, 22 июня, саратовские автомобилисты, машины которых пострадали от падения деревьев во время последней грозы и шквала, заявили, что готовы обращаться в суды за положенными им компенсациями ущерба.

Так, Максим Новиков рассказал, что уже обратился к юристам, занимающимся подобными случаями.

— После грозы пострадала моя машина, на которую упала отломившаяся ветка дерева. Сейчас автомобиль поцарапан, погнуты стойка, крыло, крыша. Причем ветка эта на дереве висела уже очень давно, а раньше с него неоднократно падали и другие крупные сучья. Рядом растет еще такое же дерево, у него тоже висят сухие ветки, из земли лезут корни, видно, что оно старое.

Считаю, что такие опасные посадки надо однозначно убирать или опиливать. И это пострадала только машина, а что если бы на ее месте был человек?!

В суд буду обращаться, уже проконсультировался у автоюриста. Обязательно нужно будет заняться возмещение ущерба, — сообщил саратовец.

Антон Черемисов, чей автомобиль также понес существенный ущерб, надеется на разрешение спора путем договора сторон, но готов отстаивать свои интересы в суде.

— В прошлое воскресенье крупная ветка, упавшая со старого тополя, повредила машину: помяло и поцарапало капот, крышу, оторвало зеркало заднего вида. Меня в машине, к счастью не было, я находился дома. Когда полицейские приехали и зафиксировали ущерб, я с помощью соседей сам расчищал автомобиль от упавших веток.

Ветка с этого старого тополя упала с уровня четвертого этажа. Сам по себе тополь уже старый, он зеленый местами, но на нем много сухостоя, а рядом стоит ещё несколько старых, довольно опасных деревьев. В целом, уверен, такие насаждения надо опиливать и заменять, потому что они могут быть опасны для жителей.

Если ТСЖ пойдет навстречу и оплатит ремонт автомобиля, то буду рад, но если нет, то придется обращаться в суд, потому что кто-то же должен за это заплатить, — уверен горожанин.

Напомним, администрацией города инициировано масштабное обновление зеленых насаждений в Саратове, в том числе, чтобы избежать подобных ЧП. В этом году на улицах областного центра появился свыше тысячи новых крупномерных саженцев.