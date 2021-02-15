В минувшую субботу, 14 февраля, двое взрослых и ребенок отравились угарным газом в Саратове.

ГЖИ сделала запросы и узнала, что в доме №14 на Крымском проезде в Заводском районе города, где он проживали, УК «Энтузиаст-2001» заключал договоры с газовиками, а также акты обследования вентиляционных каналов и дымоходов.

Последняя проверка проходила 18 января.

Выяснилось, что пострадавшие не торопились заключать договор. В этой квартире ранее уже были проблемы с колонкой, но горожане почему-то не захотели провести обслуживание.