Губернатор Саратовской области Валерий Радаев на сегодняшнем заседании корсовета указал на проблему взаимодействия УК и населения.
Граждане жалуются на завышенные платежи и плату за неоказанные услуги.
Он поручил министру строительства и ЖКХ, ГЖИ и муниципалитету разобраться в ситуации. И отметил, что последствия аварии на станции ООО “КВС” должны найти отражение в платежках.
— Необходимо убедиться в наличии инструментов информирования, а также звеньев самоорганизации граждан, таких как Совет дома, старший по подъезду, общедомовые чаты и так далее. На коммуникациях, прозрачности начислений должна базироваться деятельность каждой УК. Не реагировать на обращения мы не можем. Но заменять собою функционал управляющих компаний – в корне неверно. Прошу в этой сфере навести порядок, — подчеркнул глава региона.
Кроме того, чиновники разберутся, почему льготникам не приходит компенсация за ЖКУ, положенная по закону.
гвардейская 26ане было отопления в полном объеме с 25.02 до 02.03. все время приходилось греться электрическим обогревателем.
нам спишут киловаттты?
Скорее всего, вам просто уменьшат плату за отопление в этот период.
Шехурдина32, самая говенная УК, ни хрена не делают, присосались к домам, только деньги собирают, вонючки в домах и подъездах.