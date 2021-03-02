Губернатор Саратовской области Валерий Радаев на сегодняшнем заседании корсовета указал на проблему взаимодействия УК и населения.

Граждане жалуются на завышенные платежи и плату за неоказанные услуги.

Он поручил министру строительства и ЖКХ, ГЖИ и муниципалитету разобраться в ситуации. И отметил, что последствия аварии на станции ООО “КВС” должны найти отражение в платежках.

— Необходимо убедиться в наличии инструментов информирования, а также звеньев самоорганизации граждан, таких как Совет дома, старший по подъезду, общедомовые чаты и так далее. На коммуникациях, прозрачности начислений должна базироваться деятельность каждой УК. Не реагировать на обращения мы не можем. Но заменять собою функционал управляющих компаний – в корне неверно. Прошу в этой сфере навести порядок, — подчеркнул глава региона.

Кроме того, чиновники разберутся, почему льготникам не приходит компенсация за ЖКУ, положенная по закону.