Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин на сегодняшнем заседании Саратовской областной думы рассказал о вакцинах от коронавируса.

Он отметил, что поступило 800 доз ЭпикВакКороны. Она дает иммунитет к антигенам и температурный режим ее хранения более широк, чем у ГамКовидВака — ту нельзя оставлять на морозе(-18 градусов тепла) не более, чем на полчаса.

Разница в препаратах — первая сделана при помощи биотехнологий, из вируса взяли ген размножения и поместили в носитель. Вирус доставляется в клетку организма и идет имунный ответ, а вспомогательные вещества помогают решать проблему.

А еще закуплено 118 морозильников для хранения вакцины.