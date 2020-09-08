Летом 2020 года в стране вырос спрос на посуточную аренду домов и квартир, в некоторых регионах РФ интерес обогнал предложение в семь или даже десять раз. К такому выводу пришли аналитики одной из интернет-площадок.

Самый большой дефицит арендного жилья наблюдается в Калмыкии, а рост спроса в Карелии. Граждане интересуются остановками в Ленинградской области, Республике Алтай, Крыму и Камчатском крае. В поле внимания туристов попала Челябинская область, Удмуртия, Хакасия.

Отметим, что в Саратовской области спрос превысил предложение в пять раз, он вырос на 18 процентов по сравнению с 2019 годом, а предложение сократилось на шесть процентов.

Загородняя недвижимость подорожала на 11,8 процентов, за сутки пребывания придется отдать 3, 167 тысячи рублей, в квартире— 1, 133 тысячи рублей. Комнаты подорожали на 28,9 процентов до 600 рублей в день.