Марксовским следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего местного жителя, которого обвинили в покушении на убийство. Об этом сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Известно, что 46-летний мужчина сидел дома со своим 49-летним дядей в селе Фурмановка Марксовского района. Посиделки родственников сопровождались распитием алкоголя.

Но веселью не было суждено продлиться долго, все омрачилось межличностным конфликтом. Дабы доказать правоту, племянник вонзил нож в грудь своему дяде. Злоумышленника вовремя остановила сестра и вызвала «скорую». Пострадавшего экстренно госпитализировали с колото-резаными ранениями груди и оказали необходимую помощь. 49-летний пострадавший выжил.

До вынесения приговора злоумышленника заключили под стражу. Уголовное дело передано в суд.