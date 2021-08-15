Шестилетний Владислав пропал вечером 14 августа.

Мальчик приехал в Саратов к бабушке, проживающий на ул. Тархова. Около 4 часов дня Влад вместе с другими детьми пошёл с ней на прогулку.

Когда бабушка отвлеклась, внука уже не было видно среди других детей.

Ориентировка на потерявшегося ребёнка появилась в соцсетях.

Случайные прохожие обнаружили Влада уже ночью на улице и доставили его в лечебное учреждение.

Медики осмотрели ребёнка и установили, что с ним все в порядке.

Из больницы к родственникам сорванца доставили полицейские, которые ранее получили заявление о пропаже малыша.