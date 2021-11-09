Губернатор Валерий Радаев провел рабочую встречу с председателем комитета по туризму Викторией Бородянской.

Обсуждались предварительные итоги работы отрасли в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

По данным мониторинга туристский поток в регион на 1 ноября 2021 года составил 182% от уровня прошлого года, Саратовскую область посетили 735 тыс. человек, в рамках круизного туризма на Волге — 48 тыс. человек.

Продолжилось развитие туристской инфраструктуры: открыты новые объекты в Воскресенском районе, г. Вольске, благоустроены территории в Красноармейском, Балашовском районах, г. Балаково.

Виктория Бородянская отметила, что в этом году 171 оператор реализовывал туры по территории области.

Губернатор поставил задачу перед ведомством по дальнейшему развитию отрасли: «Необходимо внимательно и тесно сотрудничать с представителями данной сферы услуг, максимально использовать все меры поддержки, которые приняты на федеральном уровне. Наше гостеприимство, возможности для отдыха гостей и жителей региона нужно и дальше продвигать».

Глава региона также обратил внимание на подготовку к зимнему сезону: «Уже сейчас нужно готовиться к зимнему сезону, создать необходимые условия для отдыха саратовцев с учетом действующих ограничительных мер».