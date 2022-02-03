Саратовский филиал АО «Ситиматик» обращает внимание потребителей, что началась доставка платежных документов за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, выпущенных новым подрядчиком по начислениям — ПАО «Саратовэнерго». Жители Саратова получат отдельную квитанцию за услугу. Для остальных жителей области счёт будет выставлен в рамках объединенного платежного документа, который они ранее уже получали для оплаты услуг энерго- и водоснабжения.

Компания подчеркивает, что платежные документы в электронном виде за услугу по обращению с ТКО уже доступны в личном кабинете на портале ГИС ЖКХ. Оплатить услугу можно с помощью онлайн сервисов банков, в отделениях Сбербанка, Почты России и иных коммерческих банков.

«В рамках нового договора с агентом по начислениям в лице ПАО «Саратовэнерго» мы уже предварительно уведомляли жителей об изменении вида платежных документов. Но еще раз обращаем внимание, что номера лицевых счетов абонентов и способы внесения платежей остались прежними. Мы сделали все возможное, чтобы наши внутренние перемены прошли максимально удобно и комфортно для наших потребителей», – рассказал директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Очное обслуживание по данным вопросам ведется в офисах Саратовского филиала АО «Ситиматик» (г. Саратов, ул. Валовая, д. 2/10) и ПАО «Саратовэнерго», полный перечень которых доступен по ссылке https://www.saratovenergo.ru/about/contacts/territorial-divisions/. Прием в клиентских центрах ПАО «Саратовэнерго» осуществляется строго по предварительной записи при наличии масок и соблюдении социальной дистанции, телефон для записи: 8 (8452) 69-45-45.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), рекомендуется отдавать предпочтение дистанционным способам взаимодействия. Получить консультацию по вопросам начисления и оплаты услуги по обращению с ТКО можно по телефону +7 (8452) 57-35-55. Для внесения изменений в лицевой счет документы необходимо направлять по электронной почте: eirc@sarenergo.ru.