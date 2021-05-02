В канун Пасхи повар из саратовской Росгвардии Юлия Антонова испекла пасхальные куличи для пациентов из детского отделения онкологии и гематологии местного онкодиспансера.

Она сделала 30 лакомств по рецепту своей бабушки, которые освятили в часовне отделения вневедомственной охраны.

— Мне очень приятно, что я смогла быть причастна к такому хорошему делу. У меня достаточно большой опыт в кулинарном искусстве, но выпекание куличей – это всегда волнительный и ответственный процесс. Очень надеюсь, что ребятам понравится угощение, и они вместе с ним получат частичку светлого праздника. Пусть мои куличи будут им на здоровье, — отметила Юлия Антонова.