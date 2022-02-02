Саратовец Антон Блудвин решил взять кулинарный реванш и отстоять свою поварскую честь в новом кулинарном реалити «Белый китель».

В новом шоу повара, которых выгнали из кулинарных шоу «Пятницы!», попробуют взять реванш. Их блюда в пух и прах разносил Константин Ивлев, а Ренат Агзамов отказывался пробовать десерты. Они вернулись на «Пятницу!» чтобы доказать, что достойны звания лучших поваров страны, и забрать главный приз — белый китель.

Одним из участников проекта стал 19-летний Антон Блудвин из Саратова. Парень дважды участвовал в проекте «Битва шефов», но ему не удалось одержать победу. Антон решил прийти на другой кулинарный проект, чтобы показать свои силы вновь. В этот раз он настроен идти до конца.

Премьера состоится сегодня, 2 февраля.