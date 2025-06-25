ПИУ РАНХиГС – лидер по трудоустройству выпускников с высшим образованием управленческого профиля в Саратовской области

На портале «Работа России» опубликованы национальные рейтинги вузов и колледжей по трудоустройству выпускников. Этот рейтинг оценивает вузы по уровню трудоустройства и заработной платы выпускников через два года после окончания, что отражает реальную эффективность образования и его востребованность на рынке труда.

Магистратура (науки об обществе) – ПИУ РАНХиГС уверенно лидирует в регионе, занимая 1 место по Саратовской области и 47 позицию в России с индексом 0,9.

Бакалавриат / специалитет (науки об обществе) – ПИУ РАНХиГС с индексом 0,92 занимает 2 место в Саратовской области и 46 место в России, уступая региональному лидеру всего 0,01 пункта по индексу трудоустройства

Среднее профессиональное образование (Правоохранительная сфера и управление) – ПИУ РАНХиГСтакже занимает 1 место в Саратовской области и 38 место по России с индексом 0,95.

Эти результаты подтверждают, что ПИУ РАНХиГС — надежный выбор для абитуриентов, стремящихся к эффективному образованию и успешному трудоустройству!



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