Поволжский банк Сбербанка приглашает всех желающих принять участие в благотворительной онлайн-викторине, приуроченной ко Дню эколога.

Игра пройдет 5 июня, начало в 19:30 (МСК). Половина средств, собранных за участие команд в викторине, будет направлена на поддержку экологии.

День эколога — главный праздник всех защитников природы, общественных деятелей и экологов-активистов. В честь этого события по инициативе Поволжского банка Сбербанка пройдет очередная благотворительная онлайн- викторина. Напомним, в середине мая также прошла игра, посвященная Дню Волги, которая собрала свыше тысячи игроков из 15 субъектов РФ. Собранные средства в размере 138 тысяч рублей были направлены на отчистку волонтерами берегов Волги.

Цель мероприятия — привлечь внимание общественности к вопросам улучшения экологической обстановки в регионах. В тематической игре участников в том числе будут ждать специальные вопросы, посвященные экологии.

— Сбербанк уделяет большое внимание реализации экологических инициатив. Снижая косвенное воздействие на окружающую среду, мы финансируем проекты в области альтернативной энергетики и повышения энергоэффективности. Кроме того, мы проводим просветительскую работу и экологические акции, направленные на продвижение бережного отношения к окружающей среде. Прошедшая в мае викторина показала, что игровой формат интересен жителям нашей страны, поэтому мы решили повести аналогичное мероприятие ко Дню эколога, — говорит председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко.

Командная игра-викторина пройдет в прямом эфире 5 июня, начало в 19:30 (по МСК). Количество участников – не ограничено. Чтобы получить ссылку на трансляцию, нужно заранее зарегистрироваться и оплатить участие на сайте.

Регистрация в игре доступна по ссылке и закрывается за час до начала игры. Ссылка на трансляцию приходит за 30 минут до начала игры.