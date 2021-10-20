Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина – филиал РАНХиГС приглашает учащихся 8-9 и 10-11 классов общеобразовательных школ Саратовской области стать участниками Олимпиады Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

В Олимпиаде представлены такие профили, как Обществознание, Английский язык, Китайский язык, История, Журналистика, Политология, Экономика. Более того, нововведением 2021 года стал профиль «Финансовая грамотность».

—В этом году в Олимпиаде школьников появился новый профиль «Финансовая грамотность». Представляется вполне логичным и оправданным появление именно такого профиля. Правильные навыки обращения с финансами необходимо закладывать с самого детства, со школы. Именно поэтому уже более пяти лет Межрегиональный методический центр по финансовой грамотности, созданный на базе нашего Института, в рамках проектов Министерства финансов Российской Федерации ведёт подготовку педагогов и обеспечивает поддержку их дальнейшей деятельности по распространению финансовой грамотности в России. Современные школьники уже имеют первоначальные компетенции в области функциональной грамотности, и в том числе финансовой. Школьное образование постепенно внедряет в образовательный процесс этот предмет, отдельные мероприятия в рамках внеучебной деятельности, а со следующего учебного года учащимся первых и пятых классов российских школ в обязательном порядке начнут преподавать «Элементы финансовой грамотности», – отмечает Ирина Иванова, заместитель директора ПИУ РАНХиГС.

Отборочный этап Олимпиады пройдёт с 22 октября по 15 ноября 2021 года.

Победители и призёры отборочного этапа при учёте индивидуальных достижений получат +7 баллов к сумме ЕГЭ, что увеличит их шансы на поступление в Президентскую академию.

Победителям и призёрам Олимпиады будет предоставлена возможность повышения балла ЕГЭ до 100 и зачисления в Академию без вступительных испытаний.

Зарегистрироваться на участие в Олимпиаде можно на официальном сайте Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС (https://piu.ranepa.ru/).