Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС приглашает учащихся старших классов общеобразовательных учреждений принять участие в интеллектуальном квесте «Каникулы с РАНХиГС».

— Выбор направления подготовки или специальности в старших классах определяет в итоге для выпускника вектор его дальнейшей жизни. Зачастую, выбор профессии происходит поздно, уже в период проведения приемной кампании, без должного обдумывания. Такой подход к определению профессионального пути в корне неверный. Необходимо посещать профориентационные мероприятия вузов для того, чтобы четко представлять себе разнообразие профессий, их отличительные черты, – отметила начальник отдела по работе с абитуриентами Президентской академии Марина Азарова.

Став участниками мероприятия, обучающиеся школ в игровой форме смогут познакомиться с направлениями подготовки и специальностями, реализуемыми в ПИУ РАНХиГС. По завершению квеста всем участникам будут выданы сертификаты и памятные сувениры.

— Надеемся, что формат приключенческого квеста будет востребован школьниками. Участники не только получат важную информацию об особенностях обучения на том или ином факультете, но и посоревнуются в своих мыслительных способностях, получат мощный заряд энергии и незабываемые впечатления, – уточнила Марина Азарова.

Мероприятие состоится 25 марта 2021 года в 12:00 по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 164 (вход с ул. Московская).

Осуществить регистрацию на квест можно на официальном сайте Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС.