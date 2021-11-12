Кафедра политических наук Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС приглашает старшеклассников принять участие в работе уникального образовательного проекта «Школа молодого политолога». Стоит отметить, что кафедра является ведущей информационно-аналитической, консультационной и экспертной площадкой Саратовской области в вопросах социально-политического состояния социума. На её базе проводятся серьёзные исследования в области функционирования публичной власти на региональном уровне, политической активности населения и развития гражданского общества.

Занимаясь в «Школе молодого политолога», слушатели получат основы командного проектирования, встретятся с ведущими политологами региона и увидят перспективы своего профессионального развития в качестве политолога. Занятия проводятся бесплатно один раз в месяц на базе Института.

Руководитель Школы, и.о. заведующего кафедрой политических наук ПИУ РАНХиГС Иван Бирюлин рассказал о значении проекта: «Проходя учёбу в Школе, школьники смогут посещать пленарные заседания и участвовать в конференциях различного уровня. Также в нашем проекте предусмотрена возможность получить сертификаты от «Школы молодого политолога» за участие в различных мероприятиях, которые дают преимущество при поступлении в наш Институт».