Абитуриенты 2020 года попали в уникальную ситуацию – дистанционно почти всё: окончание 11 класса, выбор профессии, вуза, поступление…возможно и начало учебного года в новом статусе.

Уникальна не только ситуация, но и сам Абитуриент-2020. Это продвинутый пользователь виртуального пространства и его не пугает подача документов онлайн в отличие от родителей.

Как будет проходить прием в вузы в этом году? Нужна ли электронная цифровая подпись? Можно ли подать документы лично?

Специально для родителей абитуриентов Елена Сергеева, заместитель директора Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, провела собрания в режиме видеоконференции, которые позволили не только получить ответы на все вопросы о процессе поступления, но и освоить новую форму общения.

Такие Zoom-консультации стали ежедневными. С графиком и ссылкой на подключение можно ознакомиться на сайте Института.

Также, сотрудники приемной комиссии оказывают консультационную поддержку по телефону горячей линии и через группы в социальных сетях. Получить помощь при выборе специальности не составит труда.

Профессиональное образование в Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС при Президенте РФ – это возможность получить диплом ведущего вуза, овладеть актуальными знаниями и умениями для построения успешной карьеры.

Наличие бюджетных мест, комфортабельные общежития, насыщенная учебная и внеучебная студенческая жизнь делают образование в Президентской академии более предпочтительным, а государственные академические, именные стипендии и другие поощрения поддерживают успешных студентов, не только обучающихся на бюджете, но и тех, кто учится на платной основе!

Подробнее ознакомиться с направлениями подготовки и специальностями можно в разделе Поступающим (Приемная комиссия).

Для подачи документов онлайн необходимо:

— паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность и гражданство);

— документ об образовании государственного образца (с приложением);

— фотография в электронном виде для загрузки в личный кабинет;

— перейти на официальный сайт Института piu.ranepa.ru и нажать кнопку меню «ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ».

Остались вопросы? Звоните по телефонам горячей линии: 8-800-234-84-64 (звонок БЕСПЛАТНЫЙ), (8452) 65-37-30.

Будьте в курсе новостей Приёмной кампании 2020, подписывайтесь на официальную группу для поступающих «Абитуриент РАНХиГС | Саратов» ВКонтакте.