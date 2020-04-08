В Поволжском институте управления РАНХиГС стартует онлайн курс «Управление проектами». Курс будет полезен всем, кто планирует заниматься инновациями и созданием уникальных продуктов, а также стремится повысить личную эффективность.

Разработчики и ведущие преподаватели курса — доценты Поволжского института управления имени П.А. Столыпина Елена Константинова и Мария Жверанцева – опытные преподаватели в сфере организации и проведения дистанционных курсов по управлению проектами и работы с командами.

Программа онлайн обучения посвящена изучению современных подходов к управлению проектами. Курс поможет слушателям сформировать четкое понимание о процессе управления проектом от создания идеи до полной реализации.

Участники научатся грамотно структурировать проект и формулировать его цели, четко планировать работу проекта: собирать требования, составлять расписание, рассчитывать бюджет и предугадывать риски. Один из разделов курса затрагивает проблемы управления проектной командой и эффективной коммуникации с заинтересованными лицами проекта.

Программа предусматривает получение практических навыков в области гибких подходов проектного управления (Scrum, Kanban), а также применения цифровых сервисов при работе с распределенными командами (Trello, Jiro, Gitlab).

После прохождения курса слушатели будут обладать полной и системной картиной проектного управления и набором наиболее эффективных инструментов и методов управления.

Программа состоит из нескольких видео лекций по следующим темам:

1. Введение в проектную деятельность;

2. Базовая структура проекта;

3. Этап запуска проекта;

4. Планирование содержания;

5. Планирование расписания и бюджета;

6. Риски проекта;

7. Этап выполнения проекта;

8. Работа с командой проекта;

9. Изменение и закрытие проекта;

10. Scrum и Kanban: гибкие методы управления проектами;

11. Цифровые сервисы управления проектами (Trello, Jiro, Gitlab).

Обучение будет проходить на специальной платформе по проведению видеоконференцсвязи — ZOOM — совершенно бесплатно. Скачать и установить приложение на компьютер или телефон можно по ссылке.

Для участия в программе необходимо заполнить форму регистрации по ссылке и присоединиться в чат поддержки ВКонтакте.

Расписание занятий: понедельник, среда, пятница с 14.00 до 15.30.

Самые активные по окончанию обучения получат электронные сертификаты.