В Поволжском институте управления РАНХиГС стартует онлайн курс «Управление проектами». Курс будет полезен всем, кто планирует заниматься инновациями и созданием уникальных продуктов, а также стремится повысить личную эффективность.
Разработчики и ведущие преподаватели курса — доценты Поволжского института управления имени П.А. Столыпина Елена Константинова и Мария Жверанцева – опытные преподаватели в сфере организации и проведения дистанционных курсов по управлению проектами и работы с командами.
Программа онлайн обучения посвящена изучению современных подходов к управлению проектами. Курс поможет слушателям сформировать четкое понимание о процессе управления проектом от создания идеи до полной реализации.
Участники научатся грамотно структурировать проект и формулировать его цели, четко планировать работу проекта: собирать требования, составлять расписание, рассчитывать бюджет и предугадывать риски. Один из разделов курса затрагивает проблемы управления проектной командой и эффективной коммуникации с заинтересованными лицами проекта.
Программа предусматривает получение практических навыков в области гибких подходов проектного управления (Scrum, Kanban), а также применения цифровых сервисов при работе с распределенными командами (Trello, Jiro, Gitlab).
После прохождения курса слушатели будут обладать полной и системной картиной проектного управления и набором наиболее эффективных инструментов и методов управления.
Программа состоит из нескольких видео лекций по следующим темам:
1. Введение в проектную деятельность;
2. Базовая структура проекта;
3. Этап запуска проекта;
4. Планирование содержания;
5. Планирование расписания и бюджета;
6. Риски проекта;
7. Этап выполнения проекта;
8. Работа с командой проекта;
9. Изменение и закрытие проекта;
10. Scrum и Kanban: гибкие методы управления проектами;
11. Цифровые сервисы управления проектами (Trello, Jiro, Gitlab).
Обучение будет проходить на специальной платформе по проведению видеоконференцсвязи — ZOOM — совершенно бесплатно. Скачать и установить приложение на компьютер или телефон можно по ссылке.
Для участия в программе необходимо заполнить форму регистрации по ссылке и присоединиться в чат поддержки ВКонтакте.
Расписание занятий: понедельник, среда, пятница с 14.00 до 15.30.
Самые активные по окончанию обучения получат электронные сертификаты.