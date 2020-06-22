22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в нашей истории — начало Великой Отечественной войны. Этот день напоминает нам о всех погибших, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений.

22 июня 2020 года символом общей и вечной народной памяти и скорби о каждом погибшем и всех жертвах войны стала общероссийская «Минута молчания». Минута молчания прошла в 13:15 по саратовскому времени. На короткое время была полностью приостановлена повседневная деятельность: саратовские жители оказали знак почтения и уважения жертвам самой кровопролитной войны в истории человечества, люди вспомнили родных и близких.

К акции присоединились более 200 сотрудников и преподавателей Института.

— Наши бабушки и дедушки уходят. И всё, что у нас остаётся — это память. С каждым годом, счастливым и мирным годом, мы забываем о тех, кому не успели сказать «спасибо!». Минута молчания пусть и не в полной мере, но помогает нам поблагодарить тех, кто отдал за нас жизнь, — прокомментировала лаборант факультета магистратуры и аспирантуры ПИУ РАНХиГС Наталия Чернова.

— Минута молчания — это 60 секунд памяти и славы всем погибшим за мир и спокойствие всего нашего народа. Это способ передать нашу благодарность и показать уважение всем, кто воевал в те годы, — отметил специалист отдела воспитательной работы Поволжского института управления имени П.А. Столыпина Евгений Аникин.