Поволжский институт управления РАНХиГС объявляет о проведении Конкурса для студентов и учащихся «Победа глазами потомков». Конкурс посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и направлен на повышение информационной культуры, гражданственности, патриотизма и нравственности молодежи в российском обществе.

Участниками конкурса могут стать учащиеся общеобразовательных учреждений — школ, лицеев, гимназий; учреждений дополнительного образования — центров детского и юношеского творчества и студенты вузов. Приветствуется выполнение конкурсной работы в содружестве студента и школьника.

Работы на конкурс могут быть представлены в виде: тематического сайта; познавательного, обучающего проекта, оформленного с помощью офисных приложений; мультимедиа-проекта; фотоколлажа.

Работы будут оцениваться на соответствие тематике конкурса; содержания работы сформулированной теме, цели и задачам конкурса; актуальности поднятой в работе теме; эстетике оформления материалов; оригинальности проектных решений.

Победители буду награждены грамотами и дипломами, а также сувенирами с символикой Президентской Академии.

Прием работ осуществляется с 27 апреля по 30 мая 2020 года.

Итоги конкурса будут подведены в июне 2020 года.

Подробности на сайте Поволжского института управления РАНХиГС в разделе «Анонсы».