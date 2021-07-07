Против компании, оказывающей юридическую помощь в Саратове, возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Прокуратура Волжского района провела проверку по обращениям граждан. Было установлено, что с 2018 по 2020 год «Поволжский центр юридической помощи» заключил с гражданами 11 договоров об оказании юридических услуг. Однако исполнитель не собирался выполнять обязательства и распоряжался средствами по своему усмотрению.

Из-за этого пострадали семь человек, ущерб составил более 300 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается.