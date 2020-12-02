Первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов рассказал о том, как чувствуют себя повторно зараженные коронавирусом медики.

—Практически все повторные случаи протекают тяжелее, чем в первый раз. От новой инфекции невозможно защититься на 100 процентов, даже принимаемые в ковидных госпиталях меры не дают этого, — отметил он.

Чиновник подчеркнул, что медики постоянно контактируют с пациентами, но, как любые люди, бывают и в магазине, и в транспорте, и дома.

Поэтому точно утверждать, что они заразились в больнице, нельзя.