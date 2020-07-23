Ежегодно студенты Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС получают повышенные государственные академические стипендии за высокие результаты в отдельных областях деятельности, а также становятся победителями стипендиальных программ и получают именные стипендии.

Повышенная государственная академическая стипендия выплачивается студентам Президентской академии, имеющим особые достижения в учебной, общественной, культурно-творческой, спортивной сферах деятельности.

Выплата повышенной государственной академической стипендии осуществляется на конкурсной основе. Конкурс проходит два раза в год после окончания каждой сессии.

Стипендии Правительства Российской Федерации и Президента Российской Федерации являются наиболее престижными в студенческом сообществе. Конкурсы на назначение стипендий Правительства Российской Федерации и Президента Российской Федерации проводятся Министерством науки и высшего образования Российской Федерации ежегодно с 1 сентября на один год.

Претендентами на стипендии могут быть студенты и аспиранты, имеющие выдающиеся успехи в обучении и научных исследованиях, которые подтверждены дипломами победителей всероссийских и международных олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей, или являющиеся авторами открытий, двух и более изобретений, научных статей, опубликованных в центральных изданиях России и за рубежом.

В 2019/2020 учебном году лауреатом стипендии Правительства Российской Федерации стал студент Поволжского института управления РАНХиГС Владислав Шулятьев.

Магистрант Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Алёна Поторопина стала обладателем стипендии Президента Российской Федерации в 2019/2020 учебном году.

Стипендиальные программы – это наиболее популярная и эффективная поддержка студентов высших учебных заведений. К примеру, в рамках Стипендиальной программы Владимира Потанина ежегодно проходит студенческий конкурс на получение именных стипендий. Стипендиальный конкурс направлен на системную поддержку студентов и преподавателей магистратуры. Победители стипендиального конкурса до окончания учебы в магистратуре ежемесячно получают именную стипендию в размере 20 тысяч рублей.

По итогам конкурса, проходившего в 2019 году, обладателями именной стипендии стали три магистранта Поволжского института управления РАНХиГС: Алёна Поторопина (направление «Государственное и муниципальное управление»), Кирилл Белокопытов (направление «Экономика») и Ксения Попенко (направление «Экономика»).

Участие студентов Института не только в российских, но и зарубежных стипендиальных программах является показателем высокого уровня активности и подготовки. Стипендиальная программа «Stipendium Hungaricum» является наиболее престижной из стипендиальных программ Правительства Венгрии в области высшего образования и предлагает широкий спектр курсов для иностранных студентов с отличными академическими достижениями. В число победителей программы 2019-2020 учебного года вошел выпускник ПИУ РАНХиГС Алексей Кивенко, обучавшийся по программе бакалавриата на направлении подготовки «Зарубежное регионоведение».

— Дополнительная мотивация помогает студентам развиваться в разных направлениях, а также дает возможность добиться колоссальных успехов в выбранных областях деятельности. Государство всегда положительно настроено к поощрению активных обучающихся. Подобные стипендиальные программы стимулируют молодежь к вовлеченности как в учебный процесс, так и в сферы внеучебной деятельности, — прокомментировал начальник отдела социальной работы ПИУ РАНХиГС Денис Лобанов.