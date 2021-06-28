Губернатор Саратовской области Валерий Радаев проконтролировал реконструкцию фонтана «Одуванчик».

Первый замглавы администрации города Дмитрий Алексеев доложил о демонтаже несущих конструкций. В ближайшее время приступят к

монтажу перекрытий.

Он отметил, что задержка сроков работ связана с выявленными техническими трудностями. Обнаружено разрушение плит перекрытия над машинным отделением, которое потребует замены гидроизоляции и перехода от фонтана к машинному отделению. По его словам, по ним найдено решение.

Глава региона раскритиковал организацию и ход работ.

— Уже долгое время фонтан в разобранном состоянии. Демонтаж произведён, а вы так долго ищите решение. Необходимо ускоряться. Скоро открытие циркового сезона, площадь — любимое место прогулки саратовцев. Необходимо правильно расставлять приоритеты. Жители должны видеть, что работы ведутся, и фонтан в историческом виде будет введён по графику, — отметил он.