На сайте «Тотального диктанта» появилось расписание очных подготовительных курсов, которые ежегодно проводятся накануне Тотального диктанта. Это бесплатный краткий курс по русскому языку, доступный всем желающим. Вы сможете повторить правописание гласных и согласных, слитное, раздельное, дефисное написание слов разных частей речи, пунктуацию, а также написать тренировочный диктант.
Занятия в Саратове будут проходить на разных площадках по понедельникам, средам и субботам, вы сможете выбрать, когда и где вам удобнее.
Расписание:
Русский по субботам в СГУ
СГУ 11 корпус, Астраханская, д. 83, к. 11, ауд. 214 В 15:00 14, 21, 28 марта.
Занятия ведёт Шахназарян Наринэ Ониковна, кандидат филологических наук, учитель русского языка и литературы высшей категории.
С собой необходимо иметь паспорт.
Русский по субботам в ЛИЕН
Советская, 60, ауд. 261. В 15:00 14, 21, 28 марта.
Занятия ведут Штрыкова Лилия Андреевна, учитель русского языка, и Пистогова Элина Михайловна, учитель русского языка 1-й категории.
Русский по субботам в Историческом парке «Моя Россия — моя история»
Шелковичная, 19. В 12:00 14, 21, 28 марта.
Занятия ведёт Рогожина Елена Игоревна, магистрант Института филологии и журналистики СГУ им. Н. Г. Чернышевского.
Русский по средам в СГЮА
СГЮА 1 корпус, Чернышевского, 104, к. 1, ауд. 102 В 14:00 18, 25 марта, 1 апреля
Занятия ведёт Авдевнина Ольга Юрьевна, руководитель кафедры русского языка СГЮА, доктор филологических наук, профессор.
С собой необходимо иметь паспорт.
Русский по средам в ЮИПА
ЮИПА 7 корпус, Осипова, 1, к. 7, ауд. 311. В 14:00 18, 25 марта, 1 апреля.
Занятия ведёт Пырков Иван Владимирович, профессор кафедры русского языка СГЮА, доктор филологических наук.
С собой необходимо иметь паспорт
Русский по понедельникам в МЮИ
МЮИ СГЮА 6 корпус, Молодёжный проезд, д. 4а, к. 6, ауд. 214. В 15:35 16, 23, 30 марта.
Занятия ведёт Соколова Ольга Ивановна, преподаватель кафедры русского языка СГЮА, кандидат филологических наук.
С собой необходимо иметь паспорт.
Выбирайте! А мы будем напоминать вам о каждом занятии!
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