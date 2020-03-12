На сайте «Тотального диктанта» появилось расписание очных подготовительных курсов, которые ежегодно проводятся накануне Тотального диктанта. Это бесплатный краткий курс по русскому языку, доступный всем желающим. Вы сможете повторить правописание гласных и согласных, слитное, раздельное, дефисное написание слов разных частей речи, пунктуацию, а также написать тренировочный диктант.

Занятия в Саратове будут проходить на разных площадках по понедельникам, средам и субботам, вы сможете выбрать, когда и где вам удобнее.

Расписание:

Русский по субботам в СГУ

СГУ 11 корпус, Астраханская, д. 83, к. 11, ауд. 214 В 15:00 14, 21, 28 марта.

Занятия ведёт Шахназарян Наринэ Ониковна, кандидат филологических наук, учитель русского языка и литературы высшей категории.

С собой необходимо иметь паспорт.

Русский по субботам в ЛИЕН

Советская, 60, ауд. 261. В 15:00 14, 21, 28 марта.

Занятия ведут Штрыкова Лилия Андреевна, учитель русского языка, и Пистогова Элина Михайловна, учитель русского языка 1-й категории.

Русский по субботам в Историческом парке «Моя Россия — моя история»

Шелковичная, 19. В 12:00 14, 21, 28 марта.

Занятия ведёт Рогожина Елена Игоревна, магистрант Института филологии и журналистики СГУ им. Н. Г. Чернышевского.

Русский по средам в СГЮА

СГЮА 1 корпус, Чернышевского, 104, к. 1, ауд. 102 В 14:00 18, 25 марта, 1 апреля

Занятия ведёт Авдевнина Ольга Юрьевна, руководитель кафедры русского языка СГЮА, доктор филологических наук, профессор.

С собой необходимо иметь паспорт.

Русский по средам в ЮИПА

ЮИПА 7 корпус, Осипова, 1, к. 7, ауд. 311. В 14:00 18, 25 марта, 1 апреля.

Занятия ведёт Пырков Иван Владимирович, профессор кафедры русского языка СГЮА, доктор филологических наук.

С собой необходимо иметь паспорт

Русский по понедельникам в МЮИ

МЮИ СГЮА 6 корпус, Молодёжный проезд, д. 4а, к. 6, ауд. 214. В 15:35 16, 23, 30 марта.

Занятия ведёт Соколова Ольга Ивановна, преподаватель кафедры русского языка СГЮА, кандидат филологических наук.

С собой необходимо иметь паспорт.

Выбирайте! А мы будем напоминать вам о каждом занятии!

https://www.totaldict.ru/saratov/ (https://www.totaldict.ru/saratov/)

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