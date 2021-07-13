В минувший четверг на саратовского депутата от КПРФ Сергея Подсевалова напали неизвестные.

Об этом сообщал в соцсетях его однопартиец Александр Анидалов. Он сообщал, что тот получил осколочный перелом стенок гайморовой пазухи и глазницы, скуловой и челюстной костей, сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. И это только некоторые из травм, которые стали результатом жестокого нападения. По его мнению, причина нападения — не дать народному избраннику подать документы на выборы в гордуму по избирательному округу №6.

В анонимных телеграм-каналах появилось видео с событиями того дня. На кадрах отчетливо видно, как неизвестный бьет Сергея Подсевалова. Тот пытается обороняться рюкзаком, но у него ничего не получается. Потом депутат закрывает лицо руками и садиться на землю, но неизвестный обрушивает на него новые удары. Все это время их сопровождает еще один парень, который тут уже встает между оппонентами и подходит еще один гражданин.

Видео заканчивается тем, что Сергей Подсевалов и компания неизвестных проходит за машину, где нападение продолжается, а потом он о чем-то беседует с этой компанией.

Напомним, вчера самого нападавшего задержали. Он сказал, что бил оппонента не по политическим мотивам и не знал о том, что тот является депутатом. Рюкзак с символикой коммунистической партией в руках Сергея на эти мысли его так и не навел.