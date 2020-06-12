— Уважаемые жители Приволжского федерального округа!

Поздравляю вас с Днём России!

Наша Россия — великая страна и наш общий дом. Здесь мирно живут и трудятся замечательные люди разных национальностей и верований. Вместе созидая будущее, мы черпаем силу в нашей истории, в подвигах героев, в вере в лучшее.

Взаимное уважение, солидарность, дружба, служение Отечеству – это наша Россия.

Сплоченность и взаимовыручка помогают нам преодолеть все проблемы и препятствия на нашем пути. Когда мы вместе, нам все по плечу.

Самоотверженный труд, готовность прийти на помощь, поддержать словом и делом — это то, что особенно необходимо сегодня.

Поздравляю всех с праздником, желаю вам здоровья, мира, добра и процветания! — говорит полпред президента.