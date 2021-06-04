Во время визита в Саратов председателя ГД Вячеслава Володина одна из местных жительниц пожаловалась ему на власть и коррупцию, а также высокий уровень инфляции, что не позволяет ей копить деньги.

Федеральный политик ответил ей, что все закончится и решение этих проблем «зависит от нас».

После этого обращения гражданке повысили пенсию, об этом сообщили в пресс-службе пенсионного фонда России.

Беседа со специалистом управления ПФР прошла 31 мая. Перерасчет провели после поступления документов о заработке, которые были запрошены специалистами управления ПФР ранее во время плановой проверки пенсионных дел жителей региона.

Получать сумму в новом эквиваленте гражданка будет с 1 июня.