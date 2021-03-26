Вчера, 25 марта, в 12:05 четыре пожарных расчета выезжали тушить пожар в двухквартирном доме на Астраханской улице в Энгельсе. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Полыхала квартира и кровля дома на площади в 210 квадратных метров.

Причина ЧП устанавливается, возгорание ликвидировали.





