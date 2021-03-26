Домой Рубрики Новости Саратова Пожар на 210 “квадратов” полыхал на Астраханской в Энгельсе РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Пожар на 210 “квадратов” полыхал на Астраханской в Энгельсе По Новости Саратова - 26.03.2021 40 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Вчера, 25 марта, в 12:05 четыре пожарных расчета выезжали тушить пожар в двухквартирном доме на Астраханской улице в Энгельсе. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Полыхала квартира и кровля дома на площади в 210 квадратных метров. Причина ЧП устанавливается, возгорание ликвидировали. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратовский областной музей краеведения готовится к выставке к 60-летию первого полета человека в космос Саратовцы могут рефинансировать кредиты на выгодных условиях в АО «Россельхозбанк» Центр Саратова остался без воды ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратовский областной музей краеведения готовится к выставке к 60-летию первого полета... Новости Саратова - 26.03.2021 0 29 марта в Саратовском областном музее краеведения пройдет презентация выставки “”Соколы”, “Орланы” и другие истории космической одежды”. Ее подготовил московский Музей космонавтики к 60-летию... Саратовцы могут рефинансировать кредиты на выгодных условиях в АО «Россельхозбанк» 26.03.2021 Центр Саратова остался без воды 26.03.2021 Пожар на 210 “квадратов” полыхал на Астраханской в Энгельсе 26.03.2021 Зарегистрировано 158 новых случаев коронавируса в Саратовской области 26.03.2021