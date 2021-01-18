Сегодня, 18 января, в 3:41 пожарный расчет выехал тушить частный дом в селе Норки. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Возгорание на площади в 34 квадратных метра ликвидировали.

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