Вечером 12 января горела квартира пятиэтажного дома на Московском шоссе.

По информации ГУ МЧС, после тушения пожарные обнаружили тело погибшего 42-летнего мужчины.

Ликвидировать огонь на пяти кв. метрах выезжали 19 человек на пяти машинах.

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