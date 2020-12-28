На пожаре в квартире многоэтажки на 3-м Московском проезде Саратова погибла женщина. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным возгорание произошло в ночь с 27 на 28 декабря. 49-летней хозяйке жилища стало плохо от дыма, она выбежала на лестницу.

На место ЧП прибыли пожарные, гражданке оказали неотложную помощь, но спасти ее не удалось. Она скончалась в подъезде дома.

Следователи осмотрели место происшествия, очаг возгорания располагался в жилой комнате. Признаков насильственной смерти на теле гражданки не обнаружено. По предварительным данным она скончалась из-за отравления продуктами горения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, в том числе и причина возгорания. Причину смерти поможет определить судебно-медицинское исследование. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.





