Выясняется причина пожара в Федоровском районе, унесшего жизнь пожилого мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Накануне утром, 31 марта, один из жителей села Калдино заметил пожар в частном доме своего 67-летнего отца по улице Победы. Он эвакуировал родственника на улицу, после чего вызвал пожарных и бригаду скорой помощи. К сожалению, по приезду медики констатировали смерть мужчины.

В ходе осмотра телесных повреждений у погибшего не обнаружено. Жилище отапливалось дровяной печью.